Ein Feuerwehrauto steht am 11.04.2013 vor dem Senat für Inneres und Sport in Berlin. Bei der Berliner Feuerwehr gehen immer mehr Notrufe ein. Im Vorjahr stieg die Zahl der Rettungseinsätze auf knapp 292.500. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa (zu lbn 0040 vom 110.04.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++