Am Sonntagmorgen hat es in einem viergeschossigen Mehrparteienhaus an der Lindenstraße gebrannt. Das Feuer wurde offenbar vorsätzlich gelegt, dies bestätigt Oberstaatsanwalt Axel Stahl. "Im Verdacht steht ein Angehöriger eines Hausbewohners. Die Ermittlungen dauern derzeit aber noch an". Der Verdächtige sei zeitweise in dem Haus zu Gast gewesen. Nach dem Brand habe er sich gegenüber den Einsatzkräften vor Ort geäußert und sei dadurch in Verdacht geraten. Die genauen Hintergründe werden noch ermittelt.

Als die Feuerwehr um 1.58 Uhr an dem Haus antraf, befanden sich zwei Personen in höchster Lebensgefahr. Eine Person stand auf dem Dach und war im Begriff zu springen, konnte aber noch von den anwesenden Polizisten davon abgehalten werden und wurde schließlich von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet. Eine weitere Person wurde durch den giftigen Rauch in dem Brandgeschoss verletzt. Die restlichen zehn Personen aus dem Haus konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Es wurden zwei verletzte Personen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die Nachbarhäuser verhindern. Die restlichen Bewohner wurden während der Löscharbeiten in einem Bus der Stadtwerke untergebracht und anschließend zu einer Notunterkunft der Stadt transportiert.