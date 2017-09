Das Projekt der IHK hilft Schülern bei der Berufsorientierung. Die WZ berichtet aus der Tucholsky-Schule.

Lehmheide. Montag, 12.10 Uhr, Kurt-Tucholsky-Gesamtschule, Klasse 10a: Bianca Burbach, Robin Hölscher, Philipp Hemmersbach und Jan-Alexander Gehle sind vier von 123 aktiven Ausbildungsbotschaftern der Region und an diesem Tag die heimlichen Stars der Schüler. Die vier Auszubildenden aus dem zweiten oder dritten Lehrjahr lernen derzeit verschiedene Berufe. Sie sind nur wenige Jahre älter als die Schüler vor ihnen und daher für die Jugendlichen glaubwürdiger als alle Eltern und Lehrer zusammen. Kein Schüler quatscht mit dem Nachbarn, keiner spielt mit seinem Handy. Klassenlehrerin Barbara von Renteln hat ihre 24 Schutzbefohlenen auf den etwas anderen Unterricht vorbereitet und erlebt sie so aufmerksam wie selten.

Der Erfolg liegt darin, dass alle Beteiligten profitieren

Das Projekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Niederrhein funktioniert. Die jungen Ausbildungsbotschafter werden in einer eintägigen Schulung qualifiziert und von ihren Betrieben freigestellt, um über ihren Ausbildungsberuf und Werdegang in den 9. und 10. Klassen aller Schulformen zu berichten. Die Schüler lernen dabei nicht nur verschiedene Ausbildungsberufe, sondern auch ganz unterschiedliche Betriebe kennen. Die Botschafter machen ihnen Mut, sich zu bewerben, vermitteln realistische Vorstellungen und stellen Aufstiegschancen vor. Der Erfolg des Projekts liegt darin, dass alle Beteiligten profitieren. Die Schüler, aber auch die Schulen und Lehrkräfte, die Unterstützung aus der Praxis und motivierte Schüler bekommen.

Das sieht auch Schuldirektor Michael Schütz so: „Es ist immer besser, wenn jemand aus der Praxis berichtet.“ Die Ausbildungsbetriebe machen auf sich aufmerksam und gewinnen Nachwuchs, die Botschafter identifizieren sich mit ihrem Unternehmen und stärken ihr Selbstbewusstsein durch ihre Schulauftritte.

Es ist beeindruckend, mit welcher Selbstsicherheit die vier Botschafter vor der Klasse ihre Anliegen präsentierten und wie schnell das Berufsleben aus ihnen erwachsene Menschen gemacht hat. Bianca Burbach (22) lernt Kauffrau für Büromanagement beim mittelständischen Betrieb Polo Motorrad und Sportswear aus Jüchen. Zuerst hatte sie ein Studium für das Grundschullehramt begonnen, um dann festzustellen, dass eine duale Ausbildung und ein anderer Beruf besser zu ihr passen.

Wertvolle Tipps zum Einstellungstest

Ihr Kollege Robin Hölscher (20) lernt beim selben Betrieb Kaufmann für Groß- und Außenhandel mit anderen Schwerpunkten. Die Schüler nehmen mit, dass während der Ausbildung regelmäßig Abteilungswechsel erfolgen, um Unternehmen und Tätigkeiten kennenzulernen. Sie erfahren, dass die Ausbildung verkürzt werden kann und welche Fächer in der Berufsschule (zweimal wöchentlich) wichtig sind – wie etwa Englisch im Großhandel. Die beiden Botschafter berichten, wie spannend Betriebsprojekte für die Auszubildenden sind, an denen sie selbstständig mitwirken dürfen. So haben sie ein eigenes T-Shirt designt, das sich zum Verkaufsschlager entwickelt hat und fest ins Sortiment aufgenommen wurde. Man müsse nicht Motorrad fahren, aber eine Affinität zu den Produkten sollte man schon haben, sagen sie und geben Tipps zum Einstellungstest. So sollte man sich zuvor über die Homepage gut über den Betrieb informieren.