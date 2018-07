Ein Mann hat einen Anschlag auf eine Polizeiwache vorbereitet. Dazu hatte er einen gefährlichen Sprengkörper gebaut - mit etlichen Feuerwerkskörpern.

Krefeld. Weil er einen Bombenanschlag auf eine Polizeiwache vorbereitet hat, ist ein 39-jähriger Krefelder in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen worden. Das Krefelder Landgericht habe in einem sogenannten Sicherungsverfahren die Unterbringung des Mannes angeordnet, sagte ein Gerichtssprecher am Montag auf Anfrage.

Der Mann war zur Tatzeit laut Gutachter schuldunfähig: Er sei psychisch krank und leide unter Verfolgungswahn. Laut Staatsanwaltschaft hatte der 39-Jährige über das Internet 1200 Feuerwerkskörper bestellt und aus diesen das Schwarzpulver herausgeholt.

Das Pulver habe er in den Metallkörper eines Feuerlöschers gefüllt und so einen hochgefährlichen Sprengkörper gebaut. Die Bombe habe er dann an einer Polizeiwache platzieren wollen. Doch dazu kam es nicht. Eine Bekannte des Mannes hatte im vergangenen Dezember Verdacht geschöpft und die Polizei alarmiert. dpa