Gesine Marwedel ist Bodypainterin: Sie lässt die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen und macht aus ihren Modellen tierische Kunstwerke.

Krefeld. Im Zoo kommen Menschen und Tiere zusammen. Genau wie in der Kunst von Gesine Marwedel. Wer sich zuerst wundert, was es mit einer Bodypainting-Ausstellung im Zoo auf sich hat, versteht schnell den Zusammenhang, wenn er Gesine Marwedels Werke betrachtet. Die Künstlerin bemalt Menschen und lässt sie zu Tieren werden.

Perfekt mit der tierischen Natur und Umgebung verschmolzen erkennt man nicht mehr, was zuvor einmal so menschlich war. Wenn Gesine Marwedel malt, dann zieht sie ihr Publikum in den Bann. Das mag an der außergewöhnlichen Leinwand liegen. Ihre Leinwände sind Körper, menschliche Körper. Ob Flamingo, Waschbär oder Meeresschildkröte – Grenzen der Verwandlung scheinen hier nicht existent. Dem Betrachter wird die Wandelbarkeit des menschlichen Körpers so deutlich wie nie zuvor.

Das Modell verschwindet hinter den tierischen Formen und Farben, sodass man sich erst auf die Suche begeben muss und die menschliche Gestalt meist erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennt.

„Mir gefällt, dass es eine aktive Form der Kunst ist. Man steht nicht alleine zu Hause vor der Leinwand, sondern arbeitet in der Natur an einem lebendigen Modell, das man auch noch glücklich macht mit der Verwandlung, der man den Körper unterzieht“, sagt die Künstlerin.

Seit 2009 ist sie beruflich im Bereich des Bodypaintings aktiv. Die studierte Therapeutin hat schon immer gemalt, ein Auftrag eines Fotografen brachte sie allerdings erst auf die Idee, an und mit einem Menschen künstlerisch aktiv zu werden. Seit 2016 ist sie selbstständig und hat die Körperbemalung zu ihrem Beruf gemacht.

Über auftragsschwache Zeiten kann sie sich nicht beklagen. „Ich arbeite viel mit Firmen, auf Messen und in der Werbung. Zuletzt habe ich auch ein Modell für ein Musikvideo von Thomas Godoj bemalt. Langweilig wird mir so schnell nicht“, sagt Marwedel.

Bis zu zehn Stunden dauert die Herstellung des Kunstwerks

Eine Körperbemalung dauert je nach Aufwand zwischen drei und zehn Stunden. Die zeitintensive Arbeit lohnt sich jedoch: Gesine Marwedel schafft es, Menschen in atmende, lebendige Kunstwerke zu verwandeln. Geschickt spielt sie dabei mit jedem einzelnen Körperteil, um diese am Ende perfekt in das Motiv einfügen zu können.

Die außergewöhnliche Kunst der 30-Jährigen ist auch international gefragt. In Südkorea, Amsterdam, Antwerpen und Lille durfte sie ihre Arbeit bereits ausstellen.

Bis zum 1. Oktober kann man sich noch in der Zooscheune einen Eindruck von der „Metamorphose“ verschaffen. Wer grübelt, wie man so viel Farbe wieder vom Körper entfernen kann, den kann Gesine beruhigen: „Einfach duschen“, sagt sie und lacht.