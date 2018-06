Bockum/Cracau. Im Januar 2019 werden die 13 Mietwohnungen in der neuen Wohnanlage Deuss-Ensemble bezugsfertig sein. Auf dem Eckgrundstück Husarenallee/Deußstraße stand in der Vergangenheit ein einzelnes Wohnhaus, das im vergangenen Jahr abgerissen worden ist. An dessen Stelle werden zwei Baukörper, zweigeschossig plus Staffelgeschoss, gebaut. Einmal mit acht Wohnungen, einmal mit fünf Wohnungen. Drei davon sind als Penthaus-Wohnungen konzipiert. „Sie sind absolut seniorengerecht“, sagt Michael Giesen von der Immobiliengesellschaft Königshof, die die Vermarktung übernommen hat. Zu dem Ensemble gehört auch eine Tiefgarage. Die Naturstein-Fassade der beiden Gebäude wird sandfarben sein. Die barrierearmen Wohnungen werden mit Eichenparkett, Fußbodenheizung und bodentiefen Fenstern ausgestattet. Die Wohnungsgrößen reichen von 67 bis 177 Quadratmeter. In der Vergangenheit hatte es massive Proteste von Anwohnern und Bezirksvertretung gegen die zunächst geplante Bebauung gegeben. Ursprünglich sollte eine 45 mal 15 Meter große Fläche mit einem Gebäuderiegel für 16 Wohnungen bebaut werden. Nach Intervention des Gestaltungsbeirates wurden die Pläne überarbeitet. Der Bürgerverein hält sie jedoch weiterhin für überdimensioniert. yb/Foto: A. Bischof