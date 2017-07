Krefeld. Ein 56-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses an der Blücherstraße hat am Samstagmorgen im Keller des Gebäudes einen Brand gelegt. Die Feuerwehr konnte schlimmeres verhindern.

Nach Informationen der Polizei zündelte der Mann gegen 7.04 Uhr im Keller mit Papier. Das Feuer griff bereits auf gelagerte Gegenstände über, als ein anderer Bewohner des Hauses die Feuerwehr alarmierte. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude rasch und löschten den Brand. Am Haus entstand kein Sachschaden.

Der vermutlich geistig verwirrte Täter wurde vorläufig festgenommen und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wird er auch hinsichtlich seines Geisteszustandes ärztlich untersucht. red

