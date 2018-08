Entwickelt wurde das Konzept des Black Music Festivals am Beispiel von Musikveranstaltungen anderer Genres, besonders Technofestivals dienten als Vorbild. So veranstaltete man erstmals im Jahre 2014 in Düsseldorf ein ähnliches Festival mit Künstlern aus dem Black-Music-Bereich und den Genres RnB, Hip-Hop und Dancehall. Mit Erfolg, denn das Konzept wurde rasch von anderen Veranstaltern deutschlandweit übernommen. „Mittlerweile haben wir Gäste, die seit dem ersten Jahr dabei sind“, erzählt Uzbay. Für die Kufa ist das Festival besonders aufgrund seiner Genres ein Gewinn. „Das ist ein Publikum, das wir sonst eher selten ansprechen“, erklärt Lotze.

In der Überzeugung, die Wartungsarbeiten so zusammendampfen zu können, dass die Veranstaltung reibungslos ablaufen würde, entscheidet man sich schließlich ohne großen Dissens für die Ausrichtung des Festivals. Pünktlich zum Freitagabend werden die letzten Arbeiten erfolgreich abgeschlossen. „Wir haben viel Arbeitskraft und Manpower investiert“, sagt Lotze, damit das Festival in seine 5. Auflage gehen könne.

Geplant ist dies ursprünglich anders, doch vor zwei Wochen stehen Macit Uzbay, Organisator des Black Music Festivals Germany, und seine Kollegen vor einem erheblichen Problem. Denn die angestammte Location des Festivals in Düsseldorf konfrontiert Uzbay mit neuen Geschäftsbedingungen, die so nicht zu akzeptieren gewesen seien. Folglich muss kurzfristig umdisponiert werden und eine neue Einrichtung gefunden werden, die über genügend Out- sowie Indoor-Fläche verfügt. Uzbay, der selbst aus Krefeld kommt, fragt bei der Kulturfabrik an, deren Räumlichkeiten sich allerdings zu diesem Zeitpunkt Wartungsarbeiten unterzogen werden. „Da haben wir uns im Vorstand bei der Entscheidung alle tief in die Augen geschaut“, erklärt sich Robin Lotze, 2. Vorsitzender der Kufa.

Als Dante Thomas zum krönenden Abschluss seines Auftritts den Klassiker „Miss California“ spielt, erreicht die Stimmung auf der Tanzfläche am Fuß der Outdoor-Bühne einen erneuten Höhepunkt. Kurz darauf wird Thomas unter tosendem Applaus verabschiedet, er selbst antwortet den Gästen in der Kulturfabrik mit einem fast akzentfreien „Dankeschön“ und einer kurzen Liebesbekundung. Zu Beginn der 2000er stürmt Dante Thomas mit Miss California die europäischen Charts und erlangt internationale Bekanntheit. Am Samstagnachmittag tritt er im Rahmen des Black Music Festivals Germany in der Krefelder Kufa auf.

Somit kommen am Samstagnachmittag rund 2000 Gäste in die Kufa, um die in Teilen international renommierten Künstler wie den französischen Musiker DJ Snake zu Gesicht zu bekommen. Marie Hübbers und Susanne Valentin sind zwei von ihnen. Sie haben kurzfristig über Social Media von der Veranstaltung erfahren. Ein Festival dieser Art finde man in der Region nur selten. Auch sie sehen am Nachmittag mit Begeisterung den Auftritt von Dante Thomas, der im Rahmen seines gut halbstündigen Auftritts nicht nur die eigenen Titel, sondern diverse Klassiker aus dem Black-Music-Bereich spielt. „Es ist echt toll, dass er auch wirklich live singt“, bemerkt Marie Hübbers. Auch die Kufa und ihr Strand-Design kommen bei ihnen gut an. „Es wirkt alles sehr sommerlich“, stellen sie fest.

Nadine Lehmann war bereits im vergangenen Jahr in Düsseldorf beim „BMFG“. „Hauptsächlich wegen der Musikrichtung“ sei auch sie gekommen. Besonders aus politischer Perspektive hebt Reginal Bauernfeind die Veranstaltung lobend hervor. Rassismus sei schließlich noch immer ein großes Problem, gegen das eine solche Veranstaltung ein starkes Zeichen setze. „Die Musik ist auch etwas, was Menschen verbindet“, konstatiert er. Ähnlich führt dies auch Macit Uzbay aus: „Die Leidenschaft zur Musik vereint uns, macht uns zu einer Familie“, befindet er. Nach Dante Thomas Auftritt lösen ihn verschiedene DJ’s ab.

Am späteren Abend verlagern sich Gäste und Musiker in die Innenräume der Kufa, wo es lebhaft mit Livemusik des niederländischen Künstlers Kalibwoy und der jamaikanischen Dancehall-Größe Shockman bis fünf Uhr morgens weitergeht. Dass das Black Music Festival Germany im nächsten Jahr erneut in Krefeld stattfinden wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Uzbay plane derzeit mit einer Vergrößerung des Festivals auf über 8000 Gäste. Dennoch scheint das Festival in diesem Jahr für die meisten Gäste ein voller Erfolg gewesen zu sein.