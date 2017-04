Im Gespräch mit der WZ bezieht Sparkassen-Chefin Birgit Roos Stellung zum Filialnetz, den Kosten fürs Geldabheben und die Probleme mit aus Brüssel angeordneten Bestimmungen.

Krefeld. Negativzinsen auf Spareinlagen, Bepreisung von Buchungsposten in Krefeld, sogar das Geldabheben kostet. Die Banken ächzen unter der Brüsseler Geldpolitik. Sparkassen stehen im Fokus und Birgit Roos kommt das nicht mal ungelegen. Die Vorstandsvorsitzende der Zweckverbandssparkasse Krefeld/Kreis Viersen übt im WZ-Interview den Spagat zwischen öffentlichem Auftrag und wirtschaftlicher Verantwortung.

Frau Roos, derzeit wird viel über die Sparkassen geredet oder geschimpft. Ärgert Sie das?

Birgit Roos: Ärger? Nein! Wir haben den öffentlichen Auftrag, jedem Menschen ein Konto zugänglich zu machen. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch einen Vorteil haben. Im Gegenteil: Wenn die Deutsche Bank Geld benötigt, kann sie neue Aktien ausgeben. Eine Volksbank kann weitere Anteile verkaufen. Wir können mit dem arbeiten, was wir direkt erwirtschaften und müssen damit unseren Auftrag erfüllen.

Das Prinzip in zwei Sätzen?

Roos: Wir nehmen unser Geld in der Region ein, geben es in der Region aus, was wir nicht zur Stärkung unseres Eigenkapitals brauchen, geben wir zurück. Das ist eine Art Bürgerdividende.

Sparkassen werden gern als öffentliche Einrichtungen wahrgenommen. Ein Fehler der Sparkassen?

Roos: Ich weiß, was Sie meinen. Es fällt auch schnell das Wort Gebühren. Die gibt es bei uns nicht. Wir nehmen den öffentlichen Auftrag nach kaufmännischen Grundsätzen wahr und erheben Preise für unsere unterschiedlichen Produkte und Kontomodelle. Das ist sehr komplex, aber es ist unsere Aufgabe, es genauso transparent rüberzubringen. Das, da haben Sie Recht, sind die Anforderungen an uns.

Dann erklären Sie bitte, warum Sparkassenkunden am Automaten fürs Geldabheben bezahlen sollen.

Roos: Das betrifft diejenigen, die sich für das entsprechende Kontomodell entschieden haben, weil wir die Buchungsposten bepreist haben. Dafür ist der Grundpreis geringer als zum Beispiel in der Flatrate-Variante, in deren Grundpreis alle Buchungsposten enthalten sind. Wir sind ständig dabei, herauszufinden, was unsere Kunden eigentlich wollen, wie deren Gewohnheiten sich verändert. Und wir glauben, derzeit für alle Bedürfnisse das passende Angebot zu haben. Wir sind ein Gemischtwarenladen.

Und trotzdem: Die Zeitungen bekommen ärgerliche Leserbriefe. Gibt es viele direkte Beschwerden der Sparkassenkunden?

Roos: Beschwerden nicht, aber Fragen. Und die beantworten wir, erklären unser Handeln und unser Angebot. Jeder Kunde ist eingeladen, sich selbst auszusuchen, was er benötigt. Und uns mit unseren Mitbewerbern zu vergleichen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.

Kommen wir zurück auf das, was Sie als Bürgerdividende bezeichnen. Am Ende entscheidet die Politik über die Sparkassen-Gewinne. Fürchten Sie, dass der Jahresüberschuss in den Stadtkassen landet?

Roos: Nein, aber da möchte ich auch nichts vorwegnehmen, das wäre ein falsches Rollenverständnis meinerseits. Aber wir als Vorstand haben die Empfehlung ausgesprochen, in diesen Zeiten lieber die Rücklagen der Sparkassen zu stärken. Ich habe höchsten Respekt vor denjenigen, die lieber den städtischen Haushalt ausgleichen wollen.

Wann wird das entschieden?

Roos: Zunächst tagt der Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, das ist im Juni. Der trägt seine Empfehlung in die Zweckverbandsversammlung, wo alle Träger unserer Bank zusammenkommen. Dort wird entschieden.

Und wann nehmen Sie ihr Filialnetz wieder ins Visier?

Roos: Das machen wir ständig, aber vorausschauend. Wir haben ja erst vor drei Jahren einen deutlichen Schnitt gemacht und vor allem im Kreis Viersen Geschäftsstellen geschlossen, um uns für die Zukunft wirtschaftlich aufzustellen. Die Kundschaft stimmt mit den Füßen ab, immer mehr nutzen Online-Banking, das ist kein Geheimnis. Aber wir wollen und dürfen nicht diejenigen bestrafen, die lieber in unsere Filialen kommen. Nun gucken wir anlassbezogen auf unsere Geschäftsstellen. Beim Brand in Oedt etwa haben wir uns entschlossen, die Geschäftsstelle wieder aufzubauen. Auch beim großen Standort Friedrichstraße wurde lange diskutiert und anschließend immens investiert.

Was trifft die Sparkassen härter: die Niedrigzinsphase oder die Regulatorik, also die von Brüssel verordnete Bürokratie?

Roos: Am besten nacheinander: Die Rahmenbedingungen sind schon besonders. Ich würde zum Beispiel in der jetzigen Zeit keine Zinsprognose abgegeben. Die EZB schwemmt den Markt bis mindestens Ende 2017 mit Geld und kauft an. Herr Schäuble freut sich. Bundesanleihen sind negativ verzinst, er bekommt Geld, dass er wiederum verleihen darf. Heißt: Der Staat spart, der Sparer trägt die negativen Aspekte. Und in der Tat, die Regulatorik macht uns zu schaffen.

Zum Beispiel?

Roos: Die europäische Aufsicht möchte so viele Daten sammeln wie möglich, um den größten Freiheitsgrad der Auswertung für sich zu generieren. Das Reporting bindet in allen Banken Ressourcen. Wir müssen zum Beispiel beim Thema Gewerbefinanzierung für drei Jahre rückwirkend Daten eintragen, die uns zwar vorliegen, aber bislang nie relevant waren. Hinzu kommen neue Compliance- und Wertpapier-Regelungen.

Können Sie sagen, wie viel das die Sparkasse jährlich kostet?

Roos: Natürlich können wir das. Zuletzt waren es etwa sieben Millionen Euro. Zum Vergleich: Unser erwirtschafteter Überschuss desselben Jahres beträgt 7,5 Millionen. Und was wir bei all dem nicht aus den Augen lassen dürfen: Die Niedrigzinsphase ist sicher irgendwann vorbei, die Digitalisierung bleibt. Sparkassen müssen investieren, um eine Infrastruktur vorzuhalten, die die Bedürfnisse der Kundschaft abbilden.

Gehört zu diesen Bedürfnissen, Einlagen von Gewerbekunden in der Größenordnung ab einer Million mit Negativzinsen zu bestrafen, so wie es Ihre Kollegen in Solingen neuerdings tun?

Roos: Auch wir schauen uns jeden Großkunden einzeln an. Es gibt auch solche, die diese Summen nur kurz parken wollen, weil sie bei uns damit noch etwas verdienen können. Solchen kurzfristigen Missbrauch werden wir verhindern, ansonsten pflegen wir einen vertrauensvollen Umgang mit unseren Kunden. Und bei Privateinlagen soll ohnehin bei Null spätestens Schluss sein.

Bei Null heißt: Geld arbeitet nicht. Der deutsche Sparer gilt zudem als konservativ und aktienallergisch. Sparen die Deutschen sich arm?

Roos: Es stimmt, dass das Sparverhalten in Deutschland anders ist als zum Beispiel in Skandinavien. Das gilt auch für die Altersvorsorge. Und dort, wo finanziell Spielraum ist, versuchen unsere Berater schon, Überzeugungsarbeit zu leisten. Es muss zum Kunden passen.