Einstimmig wurde bei der Mitgliederversammlung des Kinderschutzbundes Birgit August (Foto) als Vorsitzende bestätigt. Im Amt bleiben ebenfalls: Gero Hattstein und Petra Birnbrich (beide stellvertretend Vorsitzende), Ion Graham Shore als Schatzmeister und Christa Kiebel als Schriftführerin. Zum Beirat gehören Ute Nöthen und Annegret Breiding. August präsentierte ein kleines Zahlenwerk und machte deutlich: „Hinter jeder Zahl steckt ein Schicksal.“ Täglich werden in allen Einrichtungen des Kinderschutzbundes 700 Kinder betreut. Hinzu kommen täglich 350 Kinder, die im Rahmen der Kindertagespflege feste Betreuungsplätze fanden.

Der Personalstamm des Kinderschutzbundes ist auf 143 Mitarbeiter angewachsen. Diese werden bei der Hausaufgabenhilfe im Offenen Ganztag, als Welcome-Engel (praktische Hilfe nach der Geburt) oder als Paten bei „Stützrad“ (Hilfe für Kinder mit psychisch kranken Eltern) von 100 ehrenamtlichen Krefeldern unterstützt.

Die Familienhebammen haben 50 Mütter beziehungsweise Eltern unterstützt. In der Familiengruppe „Geborgen von Anfang an“ wurden 16 Familien mit zahlreichen Kindern begleitet. Im vergangenen Jahr besuchten die Mitarbeiter 946 Familien mit Neugeborenen zu Hause. Den Weg in die Schrei-Babysprechstunde und Elternberatung fanden 65 Eltern, die Betreuung benötigten. In der Beratungsstelle Wendepunkt bei sexuellem Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung von Kindern gab es 300 Einzelberatungen. Daneben wurde viel Aufklärungs- und Präventionsarbeit bei Elternabenden in Kitas und Schulen oder bei Lehrer-Fortbildungen geleistet.

44 Mal vertrat der Kinderschutzbund die Interessen der Kinder in familiengerichtlichen Auseinandersetzungen. Im Rahmen von begleitenden Umgangskontakten in Konfliktsituationen zwischen getrennt lebenden Elternteilen haben 68 Familien die Hilfe des Kinderschutzbundes in Anspruch genommen.