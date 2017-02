In der Volkshochschule wurde die Ausstellung „Dialog der Kulturen“ eröffnet.

Krefeld. Sehr voll ist es am Sonntagvormittag im Foyer der Volkshochschule (VHS). „Alle, die sich in dieser Stadt für Integration engagieren“, begrüßt Inge Röhnelt, Leiterin der VHS, zur Semesterauftaktveranstaltung „Dialog der Kulturen“. In dem Rahmen wird eine neue Ausstellung eröffnet, die Bezug nimmt auf eine Veranstaltung vorigen Sommer. Oberbürgermeister Frank Meyer zeigt sich beeindruckt, er war dabei und hat selber zum Schweißbrenner gegriffen, als der „Engel der Kulturen“ nach einem Gang durch die Stadt als Bodenintarsie auf dem Platz an der Alten Kirche verlegt wurde.

Die Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten haben in einem Ring die Symbole der drei abrahamitischen Religionen – Stern, Kreuz und Halbmond – so eingearbeitet, dass sich im Inneren das Bild eines Engels ergibt. Vertreter verschiedener Religionen und Kulturen kamen mit 300 Schülern zusammen, um bei der vom Krefelder Friedensbündnis unter der Leitung von Ingrid Vogel initiierten Veranstaltung letztes Jahr dabei zu sein.

„Wir wollen gemeinsam den Beweis antreten für unsere Willkommenskultur.“

Frank Meyer, Oberbürgermeister

Aus den dabei entstandenen Fotos von Paul Maaßen und den Texten von Rebecca Heisterhoff ist eine Ausstellung entstanden, die mit Dokumentationen von Gesprächen und Zusammenkünften den Prozess der gemeinsamen Erlebnisse darstellt. Auf großformatigen Tafeln ist die Begeisterung der Menschen zu sehen. Sie trafen sich, um zusammen ein Statement gegen Rassismus, Rechtsextremismus, Islamphobie und Fundamentalismus abzuliefern. „Miteinander reden ist eine der größten Stärken unserer Stadt“, sagte Meyer und nennt die VHS als Musterbeispiel für Integration. Dort wurden in einem Semester 18 562 Unterrichtsstunden für Menschen angeboten, für die Deutsch eine Fremdsprache ist. „Aber Integration ist kein Selbstläufer, sondern Arbeit, und wir wollen gemeinsam den Beweis antreten für unsere Willkommenskultur“, sagte Meyer.

Das bewiesen auch die Teilnehmer der Gesprächsrunden. Darunter sind Iranerinnen, Syrier und ein Alevit – einige schon in der Krefelder Gesellschaft integriert, andere noch neu in Krefeld. Eine Muslimin ohne Kopftuch, andere mit Kopftüchern, Toleranz ist auch innerhalb der Glaubensrichtungen gefordert. Michael Grosse, Generalintendant des Gemeinschaftstheaters, lieferte einen literarischen Kommentar zum „Fremdsein“. Karl Valentin hatte darüber bereits spitzfindisch philosophiert, Thomas Mann war dem Thema Vergänglichkeit nachgegangen und Gottfried Ephraim Lessing löst immer noch Nachdenklichkeit mit seinem „Nathan“ aus, der sich als weise erweist.

Unterbrochen wurden Gespräche und Beiträge von Musik, die das Quintetto Cellissimo der Musikschule lieferte.