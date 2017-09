Mit Georg Schroers steht ein Leitender Diplom-Braumeister in Königshof parat. Ihm stehen sechs studierte Braumeister und acht Brauer zur Seite. „Wir bilden selber aus“, sagt Marketing-Chef Tichelkamp. „Es ist eine der teuersten Ausbildungen. Die Theorie findet an der Deutschen Brauerschule in Dortmund statt. Dort geht es um Chemie, Mathematik und Arbeitssicherheit.“