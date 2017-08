Krefeld. Am Donnerstag gegen 16:15 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Wehrhahnweg Geräusche aus dem Hausflur. Als er nachsah, entdeckte er zwei Frauen und einen Mann. Der Zeuge sprach die Unbekannten an, worauf sie ohne Beute aus dem Haus flüchteten.

Die zwei Frauen sind circa 1,60 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und trugen bunte Kopftücher. Der Mann ist circa 1,60 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat kurze schwarze Haare und trug schwarze Kleidung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151/6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de