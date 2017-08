Krefeld. Die Vorbereitungen für das kommende Wintersemester laufen an der Hochschule Niederrhein auf vollen Touren, die Einschreibung hat bereits begonnen. Gleichzeitig ist das Bewerbungsverfahren für einige wenige Studiengänge noch einmal geöffnet worden. So können sich Interessierte noch für die Bachelorstudiengänge Elektrotechnik in Vollzeit, dual und Teilzeit bewerben. Ebenfalls noch möglich ist eine Bewerbung für die Bachelorstudiengänge Kommunikationsdesign sowie Produkt- und Objektdesign (nur mit bestandener künstlerisch-gestalterischer Eignungsprüfung).

Für alle anderen Bachelorstudiengänge ist die Bewerbungsfrist verstrichen. Die Einschreibung für die zulassungsfreien Bachelorstudiengänge läuft noch bis zum 30. September.