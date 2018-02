Bewerbung für WZ-Wetterkindergarten möglich

Die WZ nimmt aktuell wieder Bewerbungen für den WZ-Kindergarten an. Kindergärten, die mitmachen möchten, wenden sich per Mail an redaktion.krefeld@wz.de. Täglich präsentiert ein Krefelder Kindergartenkind das Wetter auf der ersten Seite des Lokalteils der WZ Krefeld mit wunderbaren Malereien oder auch Selbstgebasteltem. Teilnehmende Kindergärten bekommen ein schönes Schild, das sie als WZ-Wetterkindergarten ausweist. Eine solche Tafel hängt jetzt auch an der Kita Dreikäsehoch des Kinderschutzbundes am Kanesdyk am Inrath. Leiterin Elke Himmelein (r.) und Mitarbeiterin Vanessa Einwaller (2. v.r.) freuen sich gemeinsam mit Cattleya (vorne) und den anderen Kindern darüber. Foto: abi