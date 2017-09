Krefeld. Schock für vier Mitarbeiterinnen eines Supermarkts am Glockenspitz am Mittwochabend: Ein bewaffneter Mann ist um 22.35 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in den bereits geschlossenen Laden gestürmt. Er bedrohte zwei Mitarbeiterinnen im Büro des Geschäftes mit einem Messer und einer Schusswaffe. Die beiden Frauen kamen der Aufforderung, Geld in seine mitgebrachte Sporttasche zu packen, sofort nach.

Währenddessen bemerkten die beiden anderen Angestellten den Überfall. Sie versteckten sich in einer Umkleide und informierten die Polizei. Vor deren Eintreffen entkam der Mann durch die Fluchttür des Lagers in unbekannte Richtung. Alle vier Mitarbeiterinnen blieben unverletzt.

Der Tatverdächtige ist circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, von schmaler Statur und sprach mit Akzent. Er trug einen schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen an den Armen und einen weißen Helm mit zwei roten Querstreifen. Die mitgeführte schwarze Sporttasche wirkte, als sei sie aus Leder.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de