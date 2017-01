Krefeld Bewaffneter Kiosk-Überfall: Unbekannter erbeutet Bargeld

Krefeld. Bargeld in unbekannter Höhe hat ein bewaffneter Mann erbeutet, der am Samstagmorgen einen Kiosk an der Kölner Straße überfallen hat.

Wie die Polizei berichtete, hatte der Unbekannte gegen 9.20 Uhr den Laden betreten und die Inhaberin mit einem Messer mit gebogener Klinge bedroht. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Als die Frau der Forderung nicht nachkam, versprühte er Pfefferspray, öffnete die Kasse und entnahm Geldscheine. Anschließend flüchtete er in nicht bekannte Richtung. Die Geschädigte wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beschreibung des Täters: vermutlich unter 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, schmächtig, junge helle Stimme, schwarze oder ganz dunkle Jacke mit hellem, schwarzgrau meliertem Pelzkragen an der Kapuze, die Kopf und Gesicht verdeckte. Er sprach mit einem nicht bestimmbaren Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02151/634-0 oder per eMail hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.