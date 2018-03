Zwei Männer haben ein Ehepaar in Krefeld mit einer Schusswaffe an der Haustür bedroht und ausgeraubt. Die Täter sind seitdem auf der Flucht.

Krefeld. Zwei Männer haben ein Ehepaar in Krefeld-Bockum mit einer Schusswaffe an der Haustür bedroht und ausgeraubt. Sie entwendeten Bargeld und das Auto des Paares. Die Täter sind seit dem Überfall am Mittwochabend auf der Flucht, teilte die Polizei mit.

Nach den Angaben der Beamten hatte gegen 20.20 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür des Rentnerpaares (80 und 87 Jahre alt) geklingelt. Er habe dem Hauseigentümer angeboten, die Regenrinne zu reinigen.

Ehepaar wird mit Schusswaffe in das Haus gedrängt

Als seine Ehefrau hinzukam und erklärte, dass sie keinen Bedarf haben, sei ein zweiter Mann an der Haustür erschienen und habe mit einer Schusswaffe das Ehepaar in ihr Haus an der Dahlienstraße gedrängt. Dabei schubsten die Männer laut Angaben der Polizei das Paar, so dass beide zu Boden stürzten. Die Täter brachten sie ins Wohnzimmer.

Täter reißen Telefon aus der Wandhalterung und verschwinden mit dem BMW des Paares

Anschließend rissen sie das Telefon aus der Wandhalterung und entwendeten Bargeld, einen Laptop sowie Autoschlüssel, die im Flur lagen. Mit ihrer Beute verließen sie das Haus und flüchteten mit dem Auto des Ehepaares, teilte die Polizei mit. Bei dem Fahrzueg handelt es sich um einem grünen "740er" BMW, Baujahr 1995, mit dem amtlichen Kennzeichen KR-BW 272.

Ein Täter sei etwa 30 bis 40 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß gewesen und habe eine stabile Figur gehabt. Er sei gekleidet gewesen und habe schwarze Schuhe getragen. Der zweite Täter mit der Schusswaffe sei 25 bis 35 Jahre alt und crica 1,70 Meter groß gewesen. Er habe eine schmale Figur gehabt. Beide Männer sollen Mützen getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.