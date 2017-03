Krefeld. Am Montagabend hat die Polizei einen betrunkenen Mann am Ostwall festgenommen. Das aggressive Verhalten des Mannes hat an dem Tag gleich zu zwei Einsätzen geführt. Gegen 16.45 Uhr hat der 34-jähriger Mann auf der Alte Linner Straße mit einer Softair-Pistole auf Passanten gezielt. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei stellte diese sicher und erteilte dem Mann zunächst einen Platzverweis.

Am Abend wurde die Polizei dann gegen 19.30 Uhr erneut gerufen. Dieses Mal hatte der Mann am Ostwall versucht, mit einer Eisenstange die Straßenbahnen an der Weiterfahrt zu hindern und nach Passanten getreten. Auch hier wurde niemand verletzt. Der alkoholisierte 34-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen.