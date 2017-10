Krefeld. Am Donnerstagabend hat ein betrunkener Mann auf dem Bahnhofsvorplatz mehrere Menschen mit einem abgebrochenen Flaschenhals bedroht. Die Polizei nahm den 27-Jahre alte Mann aus dem Nahen Osten über Nacht in Gewahrsam.

Wie die Polizei mitteilte kam der Mann gegen 23:45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz mit zwei 18-Jährigen und einer 27-jährigen Krefelderin ins Gespräch. Gemeinsam trank die Gruppe Alkohol. Nach kurzer Zeit kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, in dessen Verlauf der Mann eine Bierflasche auf den Boden schlug und die anderen mit dem abgebrochenen Flaschenhals bedrohte. Anschließend hielt sich der Mann den Flaschenhals an den eigenen Hals und an sein Handgelenk und drohte, sich selbst damit zu verletzen.

Inzwischen meldeten sich mehrere Bürger über den Notruf bei der Polizei, die in wenigen Minuten am Tatort eintraf. Nun bedrohte der Mann auch die Beamten mit dem Flaschenhals und näherte sich ihnen. Die Polizisten überwältigten den Mann. Dabei setzten sie Reizgas und einen Diensthund ein. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Die anderen Personen blieben unverletzt.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn in die Polizweiwache an der Hansastraße, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. red