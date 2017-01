Krefeld. In der Nacht zu Sonntga, um 1:15 Uhr, befand sich ein 43-jähriger Volltrunkener auf der Arndtstraße in einer hilflosen Lage. Der Rettungsdienst der Feuerwehr wurde alarmiert. Während der Behandlung versuchte der Mann, den Rettungsassistenten mit der Faust zu schlagen.Er beruhigte sich wieder und sollte in ein Krankenhaus verbracht werden.

Während der Fahrt randalierte er, beleidigte seinen Helfer und versuchte diesen zu schlagen. Die hinzugezogene Polizei fesselte den Täter und begleitete den Transport. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Danach ließ er sich medizinisch behandeln. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt.