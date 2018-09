Krefeld. Ein Mann verursachte am Montag einen Unfall und flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei konnte den betrunkenen 58-Jährigen noch am gleichen Tag stellen.

Wie mehrere Zeugen beobachteten ist der Mercedes-Fahrer auf der Hülser Straße rückwärts gegen ein parkendes Fahrzeug gefahren. Wie die Polizei mitteilte, stieg der Mann aus, schaute sich den Schaden an und ging daraufhin in einen Kiosk aus dem er mit einer Whiskeyflasche in der Hand zurückkehrte. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort. Die Zeugen informierten daraufhin die Krefelder Polizei.

Die Beamten konnten den Unfallverursacher auf dem Birkschenweg stoppen. Da er stark alkoholisiert war nahmen sie ihn mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste er sofort abgeben. Der 58-jährige muss zudem mit einem Strafverfahren rechnen.