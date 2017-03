Krefeld. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polizei vier betrunkene Männer in Gewahrsam genommen, die auf der Philadelphiastraße randalierten. Zeugen hatten gegen 1.50 Uhr beobachtet, wie vier Männer an der Philadelphiastraße gegen geparkte Autos schlugen und auf den Autos herumsprangen. Außerdem meldeten Zeugen der Polizei von Randalierern an einer Tankstelle an der Philadelphiastraße. Vor Ort fand die Polizei mehrere umgeworfene Fahrräder und Mülltonnen.

An der Kreuzung Schwertstraße / Philadelphiastraße trafen die Beamten vier Männer im Alter zwischen 21 und 48 Jahren an, die unter Alkoholeinfluss standen und zu der Personenbeschreibung der Zeugen passten. Die Beamten brachten die vier Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam, das sie nach Ausnüchterung wieder verlassen konnten. Sie müssen sich nun wegen einer versuchten Sachbeschädigung verantworten.