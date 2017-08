Krefeld. Vandalismus in Uerdingen: Am frühen Samstagmorgen beschädigten mehrere junge Männer geparkte Autos an der Kastanienstraße.

Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, alarmierten Anwohner gegen 4.30 Uhr die Polizei. Die Zeugen informierten die Beamten, dass Jugendliche dabei seien, Außenspiegel an Autos abzubrechen. Noch am Tatort konnte die Polizei die jungen Männer stellen. Der alkoholisierte Haupttäter wurde auf die Wache gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden drei Autos beschädigt. An einem der Autos wurde der Außenspiegel komplett abgetreten. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt. red