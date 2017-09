Krefeld. Wenn in Hüls Bottermaat gefeiert wird, wird wie schon seit vier Jahren am Hülser Edeka Kempken Markt um die Wette gegrillt. Von dem großen Fest im Zentrum von Hüls ist es nur ein kurzer Weg zu Edeka Kempken an der Kempener Straße. Und der Weg lohnt sich. Denn am verkaufsoffenen Sonntag finden dort die NRW-Grillmeisterschaften mit Programm und vielen Infos für Hobby-Griller statt. Mehr als 20 Teams von Grillprofis werden in den Kategorien Bratwurst, Burger, Chef Choice und Dessert Feinschmecker-Gerichte zubereiten. In den vergangenen Jahren wurden da zum Beispiel „konvulitische Filetstreifen mit Baconeinlage, hawaiianisch-natriumchloridierte Drillinge und Capreselycopersicum“, „Hähnchen-Lolli mit Chili-Lebkuchen-Füllung oder Fenchel-Porree-Gemüse“ auf dem Grill gezaubert.

Wie im vergangenen Jahr darf sich das Team, das die Fachjury am meisten überzeugen kann, nicht nur „NRW-Grillmeister 2017“ nennen, sondern auch kostenlos an der deutschen Grillmeisterschaft teilnehmen. Außerdem können sich mehrere Teams über hochwertige Preise wie Profigrills oder Einkaufsgutscheinen freuen. Die Teilnehmer kommen aus ganz NRW, um an dem Grillevent teilzunehmen. Mit dabei sind die Titelverteidiger vom Team „Wild West BBQ“ aus Nettetal, die sich im vergangenen Jahr knapp gegen die starke Konkurrenz durchsetzten.

Das Programm geht um 10 Uhr los, Siegerehrung ist gegen 16 Uhr

Selbstverständlich werden nicht nur die teilnehmenden Grillteams zahlreiche Besucher aus Hüls und Umgebung auf den Edeka- und Nettoparkplatz locken. Wie in jedem Jahr laden zahlreiche Stände zum Verweilen, Essen oder Informieren über die Grillkunst ein. Darunter auch der Sinalco- und Rasting-Truck sowie ein Stand der Feuerwehr inklusive kurzer Showeinlagen.

Richtig los geht das Programm um 10 Uhr. Bis zur Siegerehrung gegen 16 Uhr bleibt also genug Zeit, die Welt des Grillens zu erkunden. Insbesondere für die Besucher des nahegelegenen Bottermaates lohnt sich ein kurzer Abstecher auf die Kempener Straße. Die Veranstalter hoffen auf einen sonnigen Tag, versüßt mit dem angenehmen Geruch der Kohlegrill.