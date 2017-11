Für 9. Dezember laden gemeinnützige Gruppen und Organisationen auf den Platz an der Alten Kirche ein. Über 80 Stände wird es geben.

Mitte. Der Besondere Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Diese runde Zahl wird den Besuchern am 9. Dezember ganz oft begegnen. Denn jeder der über 80 Stände an der Alten Kirche wird die „30“ in irgendeiner Form zeigen. Die teilnehmenden sozialen, gemeinnützigen und karitativen Gruppen und Organisationen haben ihre Fantasie dafür spielen lassen.

Wie es für die Macher des Besonderen Weihnachtsmarktes selbstverständlich ist, teilen sie ihre Geburtstagsfreude mit bedürftigen Menschen. „Wir wollen etwas für diejenigen tun, denen es nicht so gut geht und deshalb die Kühlschränke bedürftiger Senioren in der Innenstadt vor dem Fest füllen“, berichtet Manuela Frangen, die diese Aktion mit anderen Helfern vorbereitet hat. „Wir versuchen, gemäß der Geburtstagszahl, mindestens 30 ältere Menschen in den Genuss kommen zu lassen.“

Hierfür werden die Standbetreiber gebeten, 15 Euro zu spenden. Frangen: „Es kann weniger, aber auch mehr sein, je nachdem wie die finanzielle Lage ist.“ Sie wird gemeinsam mit Birgit August vom Kinderschutzbund in weihnachtlicher Kleidung auf dem Markt die Spendengelder – auch von Besuchern – sammeln.

30 bedürftige Krefelder sollen den Kühlschrank gefüllt bekommen

Partner der Aktion ist die Caritas. Eva Renard von der Geschäftsstelle im Hansa-Haus: „Wir kennen die bedürftigen Menschen über unseren ,Fahrbaren Mittagstisch‘. Wir werden die Wünsche der Senioren erfragen, einkaufen und weitergeben.“ Auch die Stände selber werden wieder prämiert. Dies geschieht zum 13. Mal. Die drei Schönsten können sich über je 500 Euro der Sparda-Bank freuen. Andrea Hambloch und Heinz-Gerd Stroecks vom Geldinstitut und Oberbürgermeister Meyer werden nach der offiziellen Eröffnung, die der OB um 11 Uhr vornimmt, über den Markt flanieren und die am besten dekorierten Stände auszeichnen.

Die Besucher können sich insgesamt auf ein vielfältiges und auch ungewöhnliches Angebot von Essen, Gebasteltem und Informationen freuen. Beispielsweise frittiert der Pfadfinderstamm St. Elisabeth in diesem Jahr „Engelslocken“. Mit einer besonderen Bohrmaschine werden die „Locken“ aus Kartoffeln geschnitten, gegart und mit einem Dipp angeboten. Niemals fehlen darf die Krefelder Tafel mit ihrem Grünkohl samt Mettwurst.

Die alphabetische Liste der Teilnehmer reicht von der Aids-Hilfe, die Dekoration, Kekse und Liköre anbietet, über den Eine Welt Laden St. Clemens mit Kunsthandwerk aus dem Fairen Handel und dem HPZ mit Seifenherstellung bis zum Werkhaus. Auch das Bühnenprogramm kann sich sehen lassen: Moderator Rolf Franken stellt unter anderem die Pfarrbläser von St. Stephan, die Dolphins Allstars, die Young Generation und Vayrocana, den schwarzen Sound aus weißen Kehlen, vor.