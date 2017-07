Krefeld. Im Kampf gegen Drogen im Straßenverkehr rückte die Krefelder Polizei am Donnerstag zu einem Sondereinsatz an der Berliner Straße aus. In der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge von den Beamten kontrolliert. Vier Personen verblieben über Nacht in Gewahrsam.

Laut dem Polizeibereicht bestand bei sieben Personen der Verdacht, sie seien unter Drogen-, bzw Alkoholeinfluss gefahren. Ein Arzt entnahm allen Betroffenen eine Blutprobe.

Während des Sondereinsatzes kontrollierten die Beamten auch ein Auto, in dem vier Männer im Alter 35, 41, 44 und 46 Jahren saßen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten diverse Messer und andere gefährliche Gegenstände im Fahrzeug fest. Einer der Männer versteckte eine Messerklinge in einer Bandage an seinem Arm.

Die Polizei nahm die vier Männer vorläufig fest und stellte sowohl das Auto als auch die aufgefundenen Gegenstände sicher. Die Fahrzeuginsassen wurden am Freitag entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. red