Krefeld. Ein wenig aufgeregt sind die meisten der schicken Menschen an diesem Nachmittag schon. Für viele von ihnen ist es eine Premiere. Auf dem Laufsteg, vor satt 350 Gästen, die das illustre Benefiz-Event bei Leolux in Gartenstadt dem ersten richtigen Sonnensonntag vorziehen. Ein Hauch von Klum halt, nur dass die Organisatoren von Schinke Couture lieber auf gute Laune setzen anstatt auf Inquisition. Am Ende steht ein ansehnlicher Spendenbetrag von 1974,20 Euro, den die Bürgerstiftung ins Bootshaus stecken will.

Wolf Schinke hatte einige Multiplikatoren aus Krefelds Stadtgesellschaft überzeugt, für einen Tag zum Model zu werden. Für den guten Zweck schmissen sich unter anderem die stellvertretenden Bürgermeisterinnen Gisela Klaer und Karin Meincke, Grünen-Ratsherr Thorsten Hansen, die SPD-Landtagsabgeordnete Ina Spanier-Oppermann oder eben auch WZ-Redaktionsleiter Michael Passon in Schale. In ganz individuelle. Klaer fand’s toll: „Das hat richtig Spaß gemacht, die Stimmung ist super.“

Findet auch Bürgerstiftung-Chef Markus Prehn: „Ich bin noch ein wenig euphorisiert.“ Im Bootshaus stehen Restarbeiten im Sanitärbereich an, der Giebel muss gestrichen und eine breitere Treppe eingebaut werden. „Wir sind noch nicht am Ende“, erklärt Prehn, „wir benötigen aktuell noch etwa 20 000 Euro.“ Eine Geschichte kann Prehn noch erzählen. „Gestern rief eine ältere Dame und wollte, dass wir mal vorbeikommen. Sie könne die Modenschau nicht besuchen, wolle aber spenden. Da hat sich eine Mitarbeiterin von mir das Rad geschnappt und kam mit 150 Euro wieder.“

Wer auch noch spenden will, findet die Spendenkonten unter: buergerstiftung-krefeld.net