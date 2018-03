Zu „Utes Krewelt – Humor ist . . . relativ“, WZ vom 3. Februar 2018:

Ja, Humor ist relativ! In einer großen Karnevalssitzung mit vielen Zuschauern wird von einem Mann ein schlechter Witz über vermeintliche körperliche Eigenschaften einer namentlich genannten Frau gemacht. Die Frau verlässt daraufhin verletzt und wütend den Saal.

Wenn man sich fragt, warum der in Frage stehende Karnevalsgag so ein Aufreger in den Medien gewesen ist, so liegt das an der Reaktion der Frau. Diese Reaktion ist nicht kalkuliert gewesen, sondern spontan, und ich finde, sie hat jegliches Recht dazu, sich solche sexistischen Witze zu verbitten.

Insbesondere, da die Sitzung normal weiterlief und niemand etwa die Nummer des Bauchredners kritisierte oder abbrach. Abgesehen davon, dass Frau Kuhnen in ihrer Glosse den Witz, der keiner ist, noch einmal erzählt und so die Beleidigung noch einmal wiederholt, finde ich, dass die Konsequenz dieser Episode nicht lauten sollte: „Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, sondern: In Zukunft werden Witze, die in dieser Weise herabsetzend und verletzend sind, nicht mehr gemacht.

Ruth Esser-Rehbein