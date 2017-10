Patienten und andere Interessierte informieren sich bei der Premiere in der Seniorenresidenz Belia.

Andrea Kuschel erinnert sich noch genau an den 28. Oktober 2007. An dem Tag hatte sie selbst eine lebensbedrohende Gehirnblutung, ab da begannen für sie zahlreiche Behandlungen. Die ehmalige Krankenschwester und Heilpraktikerin gehört mit zu den Interessierten, die am Wochenende in die Seniorenresidenz Belia gekommen sind.

Dort fand zum ersten Mal der Krefelder Schlaganfall-Tag statt. „Ich möchte mir dies einmal anhören und schauen, ob ich irgendwelche Kontakte knüpfen kann“, sagt Kuschel, die nach ihrem Schlaganfall halbseitig gelähmt und sogar blind ist. „Offenbar wurden durch die Blutung die Nerven verletzt und zerstört, die die linke Körperhälfte, von oben bis unten, gesteuert hatten“, erzählt die 58-Jährige .

Etwa 60 Gäste kommen in die Einrichtung

Dank der medizinischen Behandlung und der Physiotherapie komme sie heute so einigermaßen zurecht. Sie ist vor allem lebensfroh geblieben: „Der kommende 28. Oktober ist für mich so eine Art zweite Geburt, und diesen Tag werde ich als Dank groß mit meiner Familie, meinen Freunden und weiteren wichtigen Wegbegleitern feiern.“ Gerade fängt der Info-Tag im großen Saal der Residenz an der Blumenstraße 170 an. Einrichtungsleiterin Dörthe Krüger begrüßt die etwa 60 Gäste.

Weitere Initiatoren und Ausrichter dieser Premierenveranstaltung sind auch gekommen: so das Sanitätshaus Lettermann mit Chef Ralf Lettermann und der Verein Schlag auf Schlag (Nettetal), vertreten durch den ehrenamtlichen Vorsitzenden Michael Weber.

Regelmäßig den Check beim Arzt machen

Die Schirmherrschaft hat Michael Brinkmeier übernommen, der Vorstands-Vorsitzende der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Zu dem Thema werden viele Tipps und Informationen gegeben. „Nach wie vor gilt der Schlaganfall als das Krankheitsbild der Generationen ab 60“, sagte Brinkmeier. Er hat die Hoffnung, dass solch eine Veranstaltung jetzt ständig in Krefeld stattfände.

„Und dass es bald auch im Kreis Viersen einen Anlaufpunkt und eine Regionalstelle gibt“, ergänzt Weber. Gibt es Symptome, die im Vorfeld auf einen möglichen Schlaganfall hindeuten? „Es gibt sicherlich Risikofaktoren, so Bluthochdruck, Diabetes, Herzflimmern oder Stress, man sollte daher regelmäßig den Check beim Arzt machen“, rät Weber.

Unter den verschiedenen Teilnehmern sind unter anderem auch Mitarbeiter der Sodermanns Automobile GmbH. Die Gesellschaft sorgt dafür, dass Betroffene, so bei einseitigen Lähmungserscheinungen, auf das Auto nicht zu verzichten brauchen und sorgt für die entsprechenden Umbauten.