Die Uerdinger grüßen Bernd I. und Angela I. bei Knappensitzung.

Uerdingen. Ausgelassen feierten hunderte Narren die diesjährige Kappensitzung der KG Op de Höh im Berufskolleg Uerdingen. Vor den Augen des ausgelassenen Elferrats mit Sitzungspräsident Andre Laschet gaben sich bekannte Künstler die Klinke in die Hand: Das Unterhaltungs-Duo „Horst & Ewald“ kam, wegen Krankheit, nur in halber Besetzung. Horst alias Hans-Rüdiger begeisterte dafür doppelt und holte die Narren von den Stühlen. Dort konnten sie – nachdem sie einige Applausraketen abgefeuert hatten – gleich bleiben. Denn gegen 21.15 Uhr zog unter großem Beifall das Uerdinger Prinzenpaar Prinz Bernd I. und Prinzessin Angela I. mitsamt Gefolge in die Halle ein. „Ganz Uerdingen in rot und blau, das Prinzenpaar mit viel Helau“ lautet das Sessions-Motto. Prinz Bernd warf Blumen in die närrische Menge und seine Prinzessin grüßte fröhlich.

Für die Kostümierten im Saal ging es danach lustig weiter. Mit Bauchredner Sebastian Reich etwa. Kölsche Musik machten dann noch die Band LAX und De Stroßeräuber. Bei der anschließenden After-Sitzungs-Party feierten Marienkäfer, Matrosen, Frösche – die Verkleidungen waren vielfältig – einträchtig bis weit nach Mitternacht. ku