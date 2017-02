Krefeld. Am Freitagabend hielten sich zwei Krefelder (20 und 22 Jahre) an der Haltestelle Rheinstraße auf, als sie von vier Männern (18, 28, 29 und 50 Jahre) angesprochen und von ihnen umzingelt wurden. Es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der 18-jährige Tatverdächtige unter Vorhalt einer Glasflasche die beiden Krefelder bedrohte. Im Weiteren nahm der 18-Jährige den Rucksack des 22-Jährigen Krefelders und entfernte sich.



Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und eilte den beiden zur Hilfe. So konnten Polizeibeamte die Tatverdächtigen auf der Rheinstraße festhalten. Sie stellten deren Personalien fest und fertigten eine Strafanzeige. Nachdem sie den Männern Platzverweise erteilt hatten, widersetzte sich der 29-Jährige der Anordnung. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und mussten ihn vorübergehend fesseln, weil er aggressiv wurde.