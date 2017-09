Uerdingen. Mitglieder des Foto-Film-Club Bayer Uerdingen waren mit den Kameras am Niederrhein unterwegs. Jetzt werden die dort entstandenen Filme auf der Großbildleinwand des Clubs gezeigt. Die Vorführung beginnt Sonntag, 17. September, um 10.30 Uhr, im Foto-Film-Club Bayer Uerdingen an der Duisburger Straße 42. Der Eintritt ist frei.

Inrath/Oppum. Im Rahmen der „Offenen Gartenpforte“ öffnet auch wieder der Garten Wilmendyk 81 sein Tor. An diesem Wochenende, 16. und 17. September, zwischen 11 und 18 Uhr sind Besucher herzlich eingeladen. Kräuterprodukte und Pflanzen sowie Gespräche, zum Beispiel über den Umgang mit dem Buchsbaumzünsler, erwarten die Besucher. Der Eintritt ist frei. Angelika Kraft und Henrike von Schluckmann öffnen ihren Garten An der Geismühle am selben Wochenende von 12 bis 18 Uhr zur Atelier-Ausstellung. Zu sehen sind Malerei und Keramikobjekte.

Inrath. Der Förderverein des Familienzentrums St. Elisabeth-Inrath veranstaltet morgen von 11 bis 14 Uhr im Raphaelsheim einen Kinderbasar. Erworben werden kann schönes Gebrauchtes rund ums Kind.