ARCHIV - Der neue Bayer Vorstandsvorsitzende Werner Baumann kommt am 29.04.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) zur Hauptversammlung. Der Bayer-Konzern will den US-Agrarchemie-Riesen Monsanto für 62 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das Dax-Unternehmen legte am Montag ein offizielles Angebot vor. Demnach bieten die Leverkusener je Monsanto-Aktie 122 US-Dollar in bar. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++