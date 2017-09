Krefeld. Der Krefelder Zoo bietet nicht nur zahlreichen exotischen Tieren ein Zuhause, auch hunderte Bäume wachsen und gedeihen im Tierpark an der Uerdinger Straße. Baumfreunde unterstützen den Verein der Zoofreunde Krefeld dabei, den Baumbestand zu pflegen, zu erhalten und den Parkcharakter des Zoos zu bewahren. Am kommenden Sonntag besuchen sie zum „Baumfreundetag“ den Zoo und erfahren aus erster Hand, was sich botanisch verändert hat.

Zoogärtner Jörg Kieselstein konnte im vergangenen Jahr sechs neue Bäume anschaffen – eine immergrüne Eiche wartet derzeit noch darauf, von den fachmännischen Händen der Zoogärtner und der Baumspenderin persönlich in die Erde gebracht zu werden. Kostenpunkt der Pflanzungen insgesamt: 3200 Euro. „Ich bin sehr froh, dass unser Pflanzbudget durch die Baumfreundschaften entlastet wird“, so Gärtnermeister Kieselstein. Dabei engagieren sich Baumfreunde nicht nur für heimische Gewächse. „Durch die Sanierung des Vogelhauses benötigen wir auch hier neue Pflanzen. Für die große Hanfpalme im Eingangsbereich haben wir glücklicherweise eine Baumspenderin finden können“, erläutert Kieselstein.

„Eine weitere botanische Neuerung ist die Wildblumenwiese am Spielplatz, die heimischen Insekten einen Lebensraum bietet. Auch diese Blütenpracht könnte durch die Spenden der Baumfreunde realisiert werden“, sagt der Schatzmeister des Vereins, Dr. Peter Sulies.

Für Pflanzenliebhaber stehen im Baum- Pool der Zoofreunde derzeit noch zwölf Bäume im Wert von 40 bis 160 Euro zur Verfügung. Informationen erteilt das Büro der Zoofreunde unter zoofreunde@gmx.de oder Telefon 02151 5123751