Krefeld. In Folge von Sturmböen ist am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein Baum auf die Oberleitung an der Kreuzung Werner-Voß-Straße/Emil-Schäfer-Straße gestürzt. Die elektrischen Leitungen wurden dabei schwer beschädigt. Am Nachmittag rückten die Stadtwerke an, um den Schaden zu beheben. Die Straße musste gesperrt werden. hoss

Mehr zum Thema Sturm in NRW fordert ein Todesopfer - Viele Schäden und Behinderungen