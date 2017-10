Traar. Traditionell findet alle drei Jahre in Traar der Bauernmarkt statt. In diesem Jahr am 8. Oktober, von 11 bis 18 Uhr auf dem Ersatzfestplatz an der Moerser Landstraße. Zum Auftakt spielen die Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft.

Karl-Heinz Schulte-Bockholt von der Ortsbauernschaft und Bürgervereinsvorsitzender Marc Blondin empfehlen den Besuchern, an dem Tag nicht zu ausgiebig zu frühstücken. In reichhaltiger Form sei wieder für das leibliche Wohl gesorgt, mit Kaffee und Kuchen am Stand der Traarer Landfrauen, Flammlachs an Rosmarinkartoffeln, Grillwürstchen und Spanferkel, Reibekuchen und vielen mehr.

Stefan Mosch und Schulte-Bockholt haben als Organisationsteam wieder eine Vielzahl an Beschickern verpflichtet. So werden auf dem Rundgang Stände mit Floristik, Topfblumen und Baumschulgehölzen ebenso zu finden sein wie Produkte aus Früchten in fester und flüssiger Form und Warmes und Schmückendes für den Winter. Nicht nur für die kleinen Besucher werden ein Falkner mit seinen Greifvögeln, die rollende Waldschule der Kreisjägerschaft und die Pferde des Kinderheims Bruckhausen eine Attraktion sein. Auch die Forstabteilung der Stadt Krefeld ist mit einem Holzspalter zugegen. yb