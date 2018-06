Dank couragierter Zeugen hat die Polizei am Donnerstag einen Einbrecher festgenommen, der zunächst in eine Wohnung eingebrochen war und anschließend auf einer Baustelle geklaut hatte. Gegen 11.20 Uhr informierte der Bauherr einer Baustelle am Viktoriaplatz die Polizei darüber, dass ein Mann aus dem Einfamilienhaus, welches saniert werde, die Geldbörsen der Mitarbeiter gestohlen hätte. Der Zeuge ertappte den Dieb zuvor im Haus und sprach ihn an, woraufhin dieser flüchtete. Zwei Bauarbeiter nahmen die Verfolgung auf und konnten den Dieb in einem angrenzenden Hinterhof bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Auf dem Fluchtweg fanden die Beamten die zwei gestohlenen Geldbörsen der Bauarbeiter. Zudem konnten sie in einem nahegelegenen Gebüsch weiteres Diebesgut finden. Die Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige bereits am Vormittag in eine Wohnung an der Dießemer Straße eingebrochen war. Dort hatte er ein Fenster aufgehebelt. Zwei Smartphones, mehrere Elektrogeräte, eine Münz- und Briefmarkensammlung sowie ein Autoschlüssel wurden an die Besitzer wieder ausgehändigt. Der 40-Jährige wurde einem Haftrichter vorgeführt.