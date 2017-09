Barcelona ist die Stadt der urbanen Lebensfreude, Stadt am Meer, Stadt von Gaudi, des Lichts und der Farben. Und diese Attribute sind zu Besuch in Krefeld bei „Vivaoptic“ an der Hochstraße 7 mit den Brillenmodellen von etniaO.Barcelona. Anlässlich des Großereignisses „Krefeld Pur“ präsentiert der Optiker in exklusivem Ambiente der „Vivaoptic Bar“ die gesamte Brillenkollektion 2017/18 der spanischen Brillen-Design-Manufaktur. Am Samstag, 16. September, 9.30 bis 16 Uhr, sowie am verkaufsoffenen Sonntag, 17. September, 13 bis 18 Uhr finden interessierte Brillenträger die gesamte Kollektion der „Freigeister von Form und Farbe“, sagt Store-Manager Lutz Gottschalk.

„Die begeisternde Marke legt den Schwerpunkt auf die Idee des Freiseins, Menschseins, des multiethnischen und kulturellen Daseins. Sie setzt auf kühne Designs für Personen aller Art und nie zuvor gesehene Farbgestaltungen, welche die Persönlichkeit mit unverwechselbaren Gesichtern hervorheben.“ Das sei ganz im Sinne des „Vivaoptic“-Anspruchs: „Unsere Brillen machen Persönlichkeiten“.

Interessierte können sich Zeit bei einem Glas Rosé, Finger Food und Kaffee-Spezialitäten nehmen, um sich mit der Etnia-Freigeist-Brille anzufreunden und möglicherweise mit einem völlig neuem Brillenoutfit den Sommer mit in die nächste Herbst- und Winterzeit zu transportieren.

„Vivaoptic“ in der Krefelder Innenstadt zählt zu den internationalen Top-Locations der Branche. Nominiert zum „Store of the Year 2010“, gehört das Geschäft zu den „Fashion-Leadern“ unter den Optikern. Die riesige Auswahl von Exklusivmarken und Designer-Brillen ist Garant für die einzigartige Lifestyle-Kompetenz. Die Kombination aus Eyewear-Lounge und Bar sorgt für eine einmalige Wohlfühlatmosphäre.

Telefon: 02151 - 610963

krefeld@viva-optic.de