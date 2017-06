Krefeld. Am Sonntagmorgen hat eine Gruppe Randalierer auf dem Vorplatz des Uerdinger Bahnhofes mehrere Fahrräder sowie zwei Mülleimer beschädigt. Die Polizei stellte fünf Tatverdächtige in der Nähe des Bahnhofs.

Zeugen beobachteten gegen 0.35 Uhr eine Gruppe, die randalierend durch den Bahnhof in Uerdingen zog und zunächst zwei an der Wand befestigte Mülleimer abtrat. Schließlich beschädigten sie noch neun Fahrräder, die auf dem Vorplatz unter einer Überdachung abgestellt waren. Die Randalierer flüchteten in Richtung Lange Straße, wo die Polizei fünf Tatverdächtige im Alter von 18, 19 und 20 Jahren erwischte.

Die Polizisten überprüften die Personalien der jungen Männer und sprachen anschließend einen Platzverweis gegen die Fünf aus. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Die Polizei konnte noch keine Eigentümer zu den neun beschädigten Fahrrädern ermitteln. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw