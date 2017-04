Die neuen Aufzüge im neugestalteten Bahnhof Oppum sorgen seit Monaten für Ärger: Bisher konnten die Lifte nicht in Betrieb genommen werden – wegen technischer Mängel. Ende Mai könnte es endlich so weit sein. Archiv

Technische Mängel haben seit dem Einbau der Lifte deren Inbetriebnahme verzögert.

Oppum. Vielleicht klappt es ja jetzt mit der Inbetriebnahme der Lifte im neu gestalteten Bahnhof in Oppum. „Der aktuelle Gesamtinbetriebnahme-Termin für alle drei Aufzüge ist nun auf Ende Mai 2017 angesetzt“, erklärt ein Bahnsprecher. Als Gründe für die Verzögerung gibt er an: „Das Schachtgerüst für den neuen Aufzug an Bahnsteig zwei wurde in 2016 nicht termingerecht eingebaut, so dass für die Gesamtinbetriebnahme bereits eine Verschiebung auf Ende 2016 angesetzt wurde.“

Leider habe auch diese Inbetriebnahme nicht stattgefunden, obwohl die Schachtgerüste aller Aufzüge errichtet und die Maschinentechnik eingebaut waren, heißt es weiter. „Es war nochmals eine Anpassung der Türzargen an den Aufzügen erforderlich.“ Bei der technischen Abnahmeprüfung der neuen Einrichtungen im ersten Quartal dieses Jahres seien dann noch weitere Mängel festgestellt worden (die WZ berichtete). „Am Aufzug Bahnsteig eins war die Verbindung für den Notruf zwischen der 3-S-Zentrale und dem Aufzug an diesem Tag gestört.“

Mit „3-S-Zentrale“ wird die bahninterne Stelle für Sicherheit, Sauberbeit und Service bezeichnet. Sie hat ihren Sitz in Duisburg beim Bahnhofs-Management und betreut mehrere Stationen im Umfeld von Duisburg, wozu auch Oppum gehört. „Und dann war die Tür zum Aufzug Bahnsteig zwei durch Vandalismus zwischenzeitlich so schwer beschädigt, dass ein Austausch erforderlich wurde. Zudem musste der Schaltschrank des Aufzugs Bahnsteig drei nachträglich versetzt werden“, erklärt der Bahnsprecher die weiteren Hindernisse. cf