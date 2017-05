Krefeld. Am Samstagmorgen hatte ein Bagger an der Bremer Straße eine Gasleitung im Gehwegbereich beschädigt. Der Baggerfahrer war gerade dabei, für einen Neubau eines Einfamilienhauses die entsprechenden Versorgungsanschlüsse zu erstellen, als er unerwartet auf die im Erdreich verlegte Gasversorgungsleitung stieß. Dabei beschädigte er die Leitung so stark, dass Stadtgas deutlich wahrnehmbar ungehindert ins Freie abströmte. Die Feuerwehr sperrte den Gefahrenbereich weiträumig ab. In Zusammenarbeit mit den Städtischen Werken Krefeld wurde die Gasleitung zunächst notdürftig abgedichtet.

Die Mitarbeiter des Gasversorgers (Netzgesellschaft Niederrhein) sind aktuell dabei, die beschädigte Leitung fachmännisch zu ersetzen.

Die Polizei sperrte für den Zeitraum des Einsatzes die Bremer Straße in beiden Fahrtrichtungen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis 10:05 Uhr.