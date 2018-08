Zum Schulstart am Montag bleibt das Badezentrum Bockum aus Sicherheitsgründen geschlossen. Gutachter stellen in den Ferien bauliche Mängel fest - wann wieder geöffnet werden kann, ist derzeit unklar.

Krefeld. Schlechte Nachrichten für Krefelds Schulen und Vereine: Das Badezentrum Bockum bleibt nach den Sommerferien geschlossen. Von der Stadt beauftragte Gutachter der Deutschen Gesellschaft für Bäderwesen haben in den Ferien Mängel an den denkmalgeschützen Vorsatzwänden in der Schwimmhalle festgestellt. „Es gibt Bedenken zur Standfestigkeit“, fasst Sportdezernent Markus Schön zusammen. „Aus Sicherheitsgründen müssen wir kurzfristig und präventiv reagieren. Das Badezentrum Bockum kann nächste Woche nicht wie geplant, auf unbestimmte Zeit nicht öffnen.“

Schön spricht von „vorsichtigem Vorgehen“, man wolle nichts riskieren. Das abschließende Gutachten liegt noch nicht vor - bis man wisse, ob und wann das Bad wieder für den Schwimmbetrieb öffnen kann, können Monate verstreichen, sagt der Dezernent. Er spricht von einem „großen Einschnitt“ für den Krefelder Vereins- und Schulsport. Derzeit arbeite die Verwaltung „unter Hochdruck“ an einem Notfallkonzept. Denkbar, wäre es, so Schön, mit Hilfe des Personals aus Bockum, die Öffnungszeiten in den Bädern in Uerdingen und Fischlen zu erweitern, um so den Ausfall zumindest für den Schul-Schwimmsport zu kompensieren. Die Vereine will der Sportdezernent nun informieren und zu einem Informationsgespräch am Mittwoch, 29. August, um 18 Uhr ins Rathaus einladen. Dort könnten dann auch erste Lösungsansätze präsentiert werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.