Krefeld. Weil sie ihr Baby mit einem T-Shirt erdrosselt haben soll, steht eine 24-Jährige seit Dienstag vor dem Krefelder Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau Totschlag vor.

Die Angeklagte werde einige Fragen beantworten, kündigte ihre Verteidigerin an. Weil der psychiatrische Sachverständige verhindert war, kam es aber nicht zur Aussage der Angeklagten und der Prozessauftakt war nach wenigen Minuten beendet.

Die Auszubildende, die sich zur Zeit in Untersuchungshaft befindet, soll am Nachmittag des 12. Oktober 2017 in ihrem Zimmer im Haus ihrer Eltern einen Jungen zur Welt gebracht haben. Laut Anklage schlang sie ihm unmittelbar nach der Geburt das T-Shirt um den Hals. Dann schob sie ihr Kind unter das Bett, wo der Säugling erstickte. Bei der Verlesung der Vorwürfe brach die Frau in Tränen aus. Der Prozess soll am 25. April fortgesetzt werden.