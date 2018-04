Krefeld. Am Mittwoch sind zwei Autos in Krefeld zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 15:20 Uhr im Kreuzungsbereich von Forstwaldstraße und Baackesweg zu dem schweren Verkehrsunfall.

Eine 44-jährige Krefelderin und ein 40-jähriger Krefelder kamen sich mit ihren Pkw im Kreuzungsbereich entgegen und wurden infolge des Zusammenstoßes verletzt.

Die 44-jährige Krefelderin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen beide Personen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung bis 17:10 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. red