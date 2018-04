Krefeld. An der Kreuzung von St.Töniser Straße und Am Schicksbaum hat es am Freitagnachmittag gekracht: Wie die Polizei mitteilt, sind im Kreuzungsbereich der beiden Straßen zwei Autos zusammengekracht, zwei Menschen wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

„Es besteht aber keine Lebensgefahr“, hieß es von der Polizei. Zur Unfall Ursache konnten die Ermittler noch keine Angaben machen. ckd