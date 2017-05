Krefeld. Zwei Autos sind am Dienstagvormittag gegen 9.55 Uhr an der Kreuzung Anrather Straße/Gladbacher Straße auf der regennassen Fahrbahn kollidiert. Zwei Personen wurden bei dem Unfall nach Polizeiangaben schwer verletzt. Ein Unfallopfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Düsseldorf gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Nach dem Zusammenstoß schleuderte eins der beiden Unfallautos noch gegen einen Laternenmast. hoss