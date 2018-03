Autofahrer sollen auf Amphibien achten

Stadtteile. Durch die nun wieder milden Temperaturen setzen zahlreiche Amphibien ihren jährlichen Wanderweg zu den Laichgewässern fort. An den bekannten Stellen im Hülser Bruch, Oppum und Linn sind Fangzäune angebracht. Zum Schutz der Tiere sind bei Einbruch der Dunkelheit der Steeger Dyk im Hülser Bruch zwischen Langen Dyk und Mohrendyk und die Kurkölner Straße in Linn durch die Mitarbeiter des Fachbereichs Grünflächen jeweils bis zum nächsten Morgen gesperrt. Die Untere Naturschutzbehörde bittet in frostfreien Nächten die Autofahrer, im Bereich des Hülser Bruchs, am Boomdyk, in Linn und Oppum auf wandernde Amphibien zu achten und das Gebiet nach Möglichkeit großräumig zu umfahren. Denn auf einigen Strecken, die nicht für den Straßenverkehr gesperrt werden, können ebenfalls zahlreiche Frösche, Kröten, Lurche und Molche unterwegs sein.