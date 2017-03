Krefeld. Am Montag ist ein Mann bei einem Verkehrsunfall an der Siempelkampstraße verletzt worden. Um 17.20 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Ford Fiesta auf der Siempelkampstraße in Richtung Hülser Straße. In Höhe der Einmündung Siempelkampstraße / Niedieckstraße kam er rechts von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Hecke und anschließend gegen einen Opel Corsa, der am Fahrbahnrand stand. Am Ende des Grünstreifens kam er an einem Baum zum Stehen. Der 29-jährige Mann ist zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei über die Unfallursache dauern an.

