Autofahrer mit Spielzeugpistole bedroht

Mitte. „Hände hoch, oder ich schieße!“ Am Mittwoch hat die Polizei einen jungen Mann gestellt, der zuvor einen Autofahrer aus Krefeld mit einer Spielzeugwaffe bedroht hatte. Das ereignete sich wie folgt: Gegen 19.10 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer auf dem Ostwall in Richtung Hauptbahnhof, als der Fahrer eines Ford Escort plötzlich nach links auf seine Spur fuhr, ihn schnitt und wenig später ausbremste. An der Kreuzung Südwall/Ostwall zog er plötzlich wieder auf den rechten Fahrstreifen, so dass beide Autos nebeneinander an der roten Ampel standen. Dort ließ er seine Fensterscheibe hinunter und zielte mit einer vermeintlichen Schusswaffe auf den Krefelder. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handelt. Der 42-Jährige informierte die Polizei und nahm die Verfolgung auf. Allerdings verlor er ihn aus den Augen. Da mehrere Streifenwagen unterwegs waren, konnte das flüchtige Auto auf der Mühlenstraße angehalten werden. In dem Fahrzeug stellten die Beamten einen 19-Jährigen und einen 18-jährigen Beifahrer. Die Beamten durchsuchten das Auto, konnten die Waffe im Fußraum auffinden.